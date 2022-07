Wegen der Missachtung der Nutzungszeiten sowie wiederholter Sabotage am installierten Schließsystem greift das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg jetzt durch und nimmt die Skateranlage auf dem Forckenbeckplatz außer Betrieb.

Das Straßen- und Grünflächenamt nimmt die Miniramp, also die kleine Skateanlage, am Friedrichshainer Forckenbeckplatz bis auf Weiteres außer Betrieb. Grund hierfür ist, dass einzelne Benutzer*innen in letzter Zeit die Nutzungszeiten missachtet und wiederholt Sabotage am installierten Schließsystem betrieben haben.

„Wir bedauern diese Maßnahme sehr und hoffen auf mehr Akzeptanz für notwendige Regelungen in der Zukunft“, heißt es seitens des Bezirksamtes.

Text: red