Die 438 neuen Wohnungen an der Karl-Holtz-Straße sind bereits zu 70 Prozent vermietet. Das Quartier wurde speziell für Familien konzipiert. Es bietet neben einem Raum zum Nachbarschaftstreff auch eine Schule und eine Kita. Die neuen Mieter ziehen jetzt nach und nach ein.

Die degewo AG hat am vergangenen Freitag mit Marzahn-Hellersdorfs Bezirksbürgermeister Gordon Lemm sowie Stadträtin Juliane Witt stellvertretend für alle neuen Mieter in der Karl-Holtz-Straße eine junge, dreiköpfige Familie begrüßt.

221 Wohnungen öffentlich gefördert

Aktuell sind bereits rund 70 Prozent der insgesamt 438 Wohnungen nahe des Bürgerparks vermietet. 221 Wohnungen sind öffentlich gefördert und werden zu Mieten ab 6,50 Euro bis 8,20 Euro pro Quadratmeter für WBS-Berechtigte (WBS 100 – 180) angeboten.

Die freifinanzierten Wohnungen sind für eine Nettokaltmiete ab 9,50 Euro bis 12,00 Euro pro Quadratmeter zu haben. Die Mischung der 1-6-Zimmer-Wohnungen im Geschosswohnungsbau, Loft oder Townhouse bietet Platz für jeden Anspruch. Für die Kleinsten gibt es verschiedene Spielplatzangebote im Quartier und die neu entstandene Freie Grundschule Marzahn und zugehörige Kita mit rund 60 Plätzen ergänzen das bezirkliche Infrastrukturangebot mit Beginn des neuen Schuljahres. Anmeldungen sind noch möglich.

Kitaplatz direkt vor der Haustür

Einer der neuen Mieter in der Karl-Holtz-Straße ist Felix Stark. Seine Familie und er fühlen sich sehr wohl in ihrem neuen Zuhause. „Begeistert hat uns auch das Konzept der kurzen Wege. So haben wir für unseren neun Monate alten Nachwuchs für das kommende Jahr schon einen Kitaplatz direkt vor der Haustür. Das ist ein echter Mehrwert.“

Gordon Lemm erklärt: „So sollte Wohnungsneubau überall aussehen. Während viele Neubauten uns als Bezirk vor große Herausforderungen stellen, wurden hier von degewo von Beginn an, die Bedarfe mitgedacht und umgesetzt. Eine eigene Schule, eine Kita, ein Raum zum Treffen von Familien und vieles weitere mehr. Ich bin sehr dankbar, dass degewo hier neuen, sehr attraktiven Wohnraum für Familien schafft und begrüße unsere neuen Anwohnenden in dem Gebiet unseres Bezirks, indem auch ich aufgewachsen bin herzlich.”

Nerv der Zeit getroffen

Dieses Bauprojekt von der Degewo treffe genau den Nerv der Zeit, sagt Stadträtin für Stadtentwicklung, Juliane Witt, und weiter: „Das neue Quartier wird gleichermaßen den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung, junger Familien und Kindern gleichermaßen gerecht. Die im Umfeld neu geschaffene Infrastruktur bereichert den gesamten Bezirk. Mit neu gepflanzten Bäumen und Spielorten entsteht Neubau mit grünem Umfeld.“

Elmar Süß, Geschäftsführer Anerkannte Schulgesellschaft mbH (ASG): „Erstmals sind wir mit unserem Kita- und Grundschulangebot nun auch in Berlin vertreten. Mit unserer Tagesbetreuung für Säuglinge und Kleinkinder und unserer bilingualen Grundschule als Ganztagsschule ergänzen wir das bestehende Angebot vor Ort. Die Aufnahme von Schülern in die 1. Klasse kann noch bis zum 1. Unterrichtstag – Mitte August – erfolgen.”

Maßstäbe neu definiert

Sandra Wehrmann, Vorstand bei degewo AG: „Unsere Quartiere müssen viele Kriterien wie Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit und Bezahlbarkeit gleichzeitig erfüllen. Deshalb haben wir die Quartiersentwicklung für unser größtes Neubauvorhaben in Marzahn neu definiert und gedacht – ganzheitlich, vorausschauend, vernetzt und partizipativ. Unser Wohnkonzept ergänzt das bestehende Angebot im Bezirk insbesondere für junge Familien. Wir heißen alle unsere neuen Mietenden im Quartier Karl-Holtz-Straße herzlich willkommen und sind gespannt darauf, wie sie es mit Leben füllen.”

Das städtebauliche Konzept für das neue Wohnquartier wurde in einem dreistufigen Werkstattverfahren entwickelt. Auf einer Grundstücksfläche von rund 21.000 Quadratmeter ist ein durchmischtes und nachhaltiges Familienquartier mit 8 Wohngebäuden, 2-zügiger Grundschule bis zur 6. Klasse, Kita mit ca. 60 Plätzen, Spielplatzangeboten, Hausmeisterstützpunkt und Servicedienstleistungen entstanden.

