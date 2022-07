Potsdam (dpa/bb) – Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg mit Hitze und Temperaturen bis 35 Grad am Montag. Ab dem späten Nachmittag gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in einigen Gebieten auch Schauer, Gewitter und Sturmböen. Für den Montag steigt zudem die Waldbrandgefahr laut Index des DWD wieder. Die Sommer-Hitzewelle komme aber erstmal nicht zurück, sagte der Meteorologe.

Der Montag startet laut DWD mit viel Sonne. Gegen Nachmittag und Abend ziehen Wolken auf. Die Niederlausitz bekomme am Montag am meisten Sonnenschein ab, sagte der Wetterfachmann. Ab etwa 17 Uhr könne es gebietsweise Starkregen, Hagel und auch Sturmböen mit einer Stärke von 8 bis 9 geben, also mit einer Windgeschwindigkeit von 65 bis 85 Stundenkilometer. Dies sei lokal begrenzt.

Zudem müssen vor allem die Menschen in der Südhälfte Brandenburgs damit rechnen, dass am Montagabend eine Böenfront auftreten könne und der Wind abrupt von Süd auf West drehe. Es könne für kurze Zeit heftig fauchen, sagte der Meteorologe. Sturmböen bis zur Stärke 8 und 9 seien möglich. Das könnte etwa für aufgestellte Zelte oder Boote durchaus ungemütlich werden.

Am Dienstag werden laut der Vorhersage Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad im Norden Brandenburgs und in Berlin erreicht. Im Süden Brandenburgs sind bis 27 Grad drin. Es kann ein paar Schauer geben.