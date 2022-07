Finsterwalde (dpa/bb) – Ein sechsjähriges Kind ist in einer öffentlichen Toilette in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) von einer 40 Kilogramm schweren Tür getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, löste sich am Samstag beim Öffnen der Eingangstür zur Toilette der obere Türbolzen. Die Tür fiel auf das Kind, das mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der obere Türbolzen sei weggebrochen. Warum es dazu kam, war bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.