Lübbenau (dpa/bb) – Ausflügler haben am Wochenende bei sonnigem Sommerwetter die Natur im Spreewald erkundet. Touristen waren bei Paddeltouren unterwegs oder ließen sich bei einer traditionellen Kahnfahrt übers Wasser schippern. Der Spreewald gilt als eine beliebte Urlaubsregion in Brandenburg. Lübbenau und Lübben etwa sind für Fahrten in hölzernen Kähnen bekannt und ein beliebtes Kanurevier. Kahnfährmänner- und frauen befördern Touristen durch Kanäle und Spreewaldfließe. Am Sonntag herrschte in Brandenburg und Berlin trockenes Wetter mit Höchsttemperaturen von 26 bis 30 Grad.