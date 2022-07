Neuenhagen/Oranienburg (dpa/bb) – In Brandenburg haben es Betrüger mit unterschiedlichen Maschen wieder auf das Geld von Senioren abgesehen. Die Polizei in Märkisch-Oderland berichtete am Sonntag, ein Betrüger habe sich bei einem 91-Jährigen im Bereich Neuenhagen am Telefon als Sparkassen-Mitarbeiter ausgegeben. Der Anrufer forderte den Geschädigten auf, sein gesamtes Geld zu kontrollieren und die Nummern der Geldscheine durchzugeben. Dann suchten zwei Betrüger den Senior zu Hause auf und ergaunerten eine vierstellige Summe.

In Oranienburg bekam eine 94-Jährige einen Anruf von einem Mann, der sich als Arzt im Krankenhaus Oranienburg ausgab. Wie die Polizei Oberhavel am Sonntag berichtete, spielte er der Frau vor, ihr Sohn sei Opfer eines schweren Verkehrsunfalls geworden und solle in die Charité nach Berlin ausgeflogen werden. Sie solle die Überführungskosten in Höhe von 37.000 Euro übernehmen. Die 94-Jährige fiel nicht auf den Betrugsversuch vom Freitagnachmittag herein und beendete das Telefonat.

Die Polizei warnt immer wieder vor den Betrugsmaschen am Telefon. Abgesehen haben es die Täter vor allem auf ältere Menschen.