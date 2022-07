Unter dem Motto „Dit stinkt mir“ veröffentlichten wir in schöner Unregelmäßigkeit ganz persönliche Meinungen zu aktuellen Themen.

Ein Meinungsbeitrag von Sara Klinke.

In der vergangenen Woche haben die Senatsmitglieder mal wieder beisammengesessen und an der Corona-Schutzmaßnahmenverordnung rumgedoktort. Beschlossen wurde die sogenannte „Fünfte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Basisschutzmaßnahmenverordnung“. Die gilt ab dem 27. Juli 2022. Was sie beinhaltet, lesen Sie hier.

Zertifizierter Test ist keine Pflicht mehr

Neu ist ab sofort Folgendes: Weil Coronatests in öffentlichen Teststellen nicht mehr gratis sind, sondern seit Ende Juni drei Euro pro „Nase“ kosten, wurde beschlossen, dass ein solch zertifizierter Test nach einem positiven Selbsttest zuhause nicht mehr verpflichtend ist. Klingt das toll? Ja! Bringt das etwas? Nein! Es ist ein irrwitziger Beschluss, der das Problem der Kosten für Erkrankte nicht löst. Denn ein Zertifikat braucht man nun mal. Nämlich für den Arbeitgeber, den Genesenennachweis und so weiter.

Hausarzt statt Teststelle?

Also rennt man entweder zum völlig überlasteten Hausarzt (wird empfohlen), der gar nicht gerne positiv Getestete in sein überfülltes Wartezimmer lässt, aber immerhin ist der Test dort gratis. Oder man zahlt die drei Euro eben doch in der Teststelle.

Noch skurriler: Für die Drei-Euro-Regel gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel brauchen Menschen, die sich aus der Quarantäne freitesten wollen, nichts zu bezahlen. Oder solche, die mit Corona-Infizierten in einem Haushalt leben. Aber wenn man selbst infiziert ist, gehört man nicht in den Reigen der auserwählten Nichtzahler.

Nur Schulterzucken

Fragt man den Senat nach dem Grund, zuckt er mit den Schultern und verweist an den Bund. Der habe das schließlich entschieden. Und schon muss sich der Senat nicht mehr bemühen, Argumente für diesen Unsinn zu finden. Da hilft nur eins: einfach gesund bleiben!