Wir verlosen 40 Tickets für das Abschluss-Event der großen Schlager Radio SchlagerHammer Tournee 2022 im Schlossgarten Oranienburg am 13. August 2022. Vor grandioser Kulisse feiern Schlagerstars wie Nino de Angelo, Klaus und Klaus, Mitch Keller und viele viele mehr gemeinsam mit ihren Fans.

Ein wunderschöner Park direkt an der Orangerie in der Nähe des Schlosses Oranienburg erstrahlt im Schein der knalligen Sommer-Sonne. In wenigen Wochen, und zwar am 13. August, wird das Gelände im Licht von Scheinwerfern erstrahlen, denn dort findet in diesem Jahr das dritte und letzte große Konzert der Schlager Radio SchlagerHammer-Tour 2022 statt – ein Musikfestival für die ganze Familie.

Bei einer Pressekonferenz in der Orangerie Oranienburg konnten die Verantwortlichen ihren Jubel über die Veranstaltung kaum zurückhalten, die Freude ist fast grenzenlos. Und einer jubelt besonders: Schlager-Sänger Mitch Keller, der ebenfalls bei der Pressekonferenz anwesend war. Trotz seinem Nummer-1-Hit im Radio („Einer dieser Tage“) und zahlreicher Auftritte bei diversen Schlagersendungen im deutschen Fernsehen, habe sich eine Sache bei ihm noch immer nicht geändert. „Ich habe IMMER Lampenfieber.“

Diese Stars sind dabei

Und wer wird sonst noch auf der Bühne stehen? Die Zuschauer erwartet ein buntes Potpourri aus dem Besten, was Schlager zu bieten hat. Nino de Angelo, Claudia Jung, Klaus und Klaus, Laura Wilde, Marie Reim (Tochter von Michelle und Matthias Reim), Norman Langen und Frank Zander, der – als besonderer Höhepunkt des Events – den Schlager-Radio-Ehrenpreis verliehen bekommt.

Lesen Sie auch: SchlagerHammer mit Oli P.: „Wir haben eine schöne Zeit zusammen“

Das Ganze findet in der malerischen Kulisse des Schlossgartens der Orangerie Oranienburg statt. Es ist nicht das erste Mal, dass im Herzen der Stadt in Brandenburg ein riesiges Event stattfindet. Der weitläufige Schlossgarten ist bereits bekannt für die „Schlossparknacht“. „Die Location ist einzigartig und wunderbar“, so Veranstalter Enrico Knaack. „Wir haben um die Bühnen herum noch viel Entertainment organisiert, auch für Familien, die sich dann dort mit ihren Kindern beschäftigen können.“ Erwartet werden beim „SchlagerHammer“ in Oranienburg etwa 5.000 Menschen.

Anna-Carina Woitschack moderiert das Event

Moderiert wird die Veranstaltung von Schlager-Liebling Anna-Carina Woitschack. Die 29-Jährige hatte ihr Moderationsdebut vor Live-Publikum bereits beim „SchlagerHammer“ in den Gärten der Welt in Marzahn. Zwar moderierte die Ehefrau von Stefan Mross auch schon mehrmals im Rahmen seiner Sendung „Immer wieder sonntags“, doch vor Live-Publikum sei es doch noch mal etwas Anderes, wie sie dem Berliner Abendblatt verriet.

Lesen Sie auch: Ute Freudenberg: Die „Jugendliebe“ kennt kein Ende

„Das ist schon ein Unterschied zum Fernsehen, wo man mehrere Stunden Zeit hat, sich während der Produktion vorzubereiten. Aber es ist eine so große Ehre für mich.“ Seit elf Jahren singt Anna-Carina selbst Schlager, hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nun könnte ihren Erfahrungen ein weiterer Karrierezweig entwachsen sein. „Ich habe natürlich schon länger Spaß am Singen, aber ich hatte die Gelegenheit mich jetzt reinzufuchsen ins Moderieren und muss sagen, dass ich immer mehr Gefallen daran finde.“

Vom Talent der Musikerin, ob im Singen oder Moderieren, kann man sich also beim SchlagerHammer in Oranienburg bestens überzeugen. Das Programm am 13. August beginnt um 15 Uhr. Einlass ist ab 13 Uhr.

„Layla“ wird gespielt

Schlager-Radio-Geschäftsführer Oliver Dunk ist sich einer Sache übrigens sehr sicher: „Die Schlagerazzzen werden auch den Song ‚Layla‘ spielen. Das ist ein tolles Lied.“ Der Ballermann-Hit steht seit Wochen in der Kritik, wurde sogar bei einigen Events verboten. Doch beim „SchlagerHammer“ findet jeder seinen Platz. Infos zum Programmablauf und Tickets gibt es hier.

40 TICKETS ZU GEWINNEN!!!



Für das Schlager Radio SchlagerHammer-Festival in Oranienburg verlosen wir 20 x 2 Tickets. Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SchlagerHammer“ und Ihren vollständigen Kontaktdaten bis zum 8. August 2022 an:



redaktion@berliner-abendblatt.de

Text: Sophia Völkel