Bei herrlichem Sommerwetter zieht es Menschen gern hinaus in die Natur. Insbesondere Treptow-Köpenicks Park- und Grünanlagen laden zur Naherholung und zum Verweilen ein. Doch nicht für alle Menschen ist der Spaziergang durch den Park oder den Wald unproblematisch.

Die Natur bietet auch Lebensraum für Schädlinge und allergieauslösende Pflanzen – sog. Gefährder -, die für die Gesundheit von Menschen nicht zuträglich ist.

Die Ambrosiapflanze wird in Deutschland zunehmend zum Gesundheitsproblem, da sie sich ungestört verbreiten kann. Ihre Pollen können vor allem bei sensibilisierten Menschen schwerwiegende Atemwegsallergien, bis hin zu Asthma, auslösen. Auch Menschen die nicht zu Allergien neigen sind gefährdet, da eine geringe Pollenkonzentration von 5-10 Pollen pro cbm Luft ausreichen, um einen allergischen Anfall auszulösen. Menschen, die Kontakt zu dieser Pflanze hatten, zeigen oft starke Symptome, wie Juck- und Niesreiz, tränende und juckenden Augen (allergische Bindehautentzündung bzw. allergische Konjunktivitis), Müdigkeit und Konzentrationsprobleme, bis hin zu anaphylaktischen Schocks. Suchen Sie bei Symptomen unverzüglich einen Arzt auf.



Riesen Bärenklau

Der Riesen-Bärenklau zählt zu den gefährlichsten Gartenpflanzen in unserer Region. Der Saft der Pflanze ist sehr giftig. Er enthält Furocumarine, phototoxische Substanzen, die in Verbindung mit Sonnenlicht eine fatale Wirkung für den Menschen haben. Er setzt den natürlichen Schutz der Haut gegen das UV-Licht aus. Bekommt man etwas von dem Pflanzensaft ab und geht anschließend in die Sonne, können auf der Haut schwere Verbrennungen entstehen, die mit Fieber und Kreislaufschocks einhergehen. Verbrennungen, Narben, Fieber und Kreislaufschocks können leicht verursacht werden.