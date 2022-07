Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – «Waldmops Nr. 20» bleibt verschwunden: Die Polizei hat bislang keine Spur von den Dieben oder der vermissten Bronze-Figur zur Ehren Loriots. Ein Sprecher der Polizeidirektion West sagte am Freitag, es seien bisher keine Informationen aus der Bevölkerung eingegangen. Die Stadt, in der noch 26 weitere Mops-Figuren stehen, setzte eine Belohnung von 250 Euro aus. Auch der Diebstahl eines Bronze-Mopses im vergangenen Jahr sei bis heute nicht aufgeklärt, sagte der Polizeisprecher.

Der Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft in Brandenburg an der Havel, Thomas Krüger, sagte der dpa zu dem Diebstahl: «Das geht ans Herz der Brandenburger.» Der Humorist Vicco von Bülow alias Loriot wurde 1923 in der Havelstadt geboren. Der Mops galt als sein Lieblingstier, über das er gesagt hatte: «Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.» In einem Sketch hatte er einst über den «Wilden Waldmops» referiert.

Die Skulptur im Zentrum der Stadt, am Katharinenplatz, sei seit Samstag (16. Juli) verschwunden, hatte die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Sie sei gewaltsam abmontiert worden.