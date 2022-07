Noch ist der Sommer nicht vorbei, ein paar heiße Tage und warme Nächte bleiben uns also hoffentlich noch. Genau deshalb hier noch einmal fünf Tipps für alle Liebhaber von Filmen unter freiem Himmel im August.

Zwar werden die Nächte schon wieder länger, doch nicht unbedingt sofort kühler. Deshalb zeigen den kompletten August über noch viele Freiluftkinos in Berlin eine gut selektierte Auswahl zwischen alten Klassikern und Filmen, die es noch werden könnten. Wir haben fünf unserer Favoriten herausgesucht – wer eine komplette Übersicht haben möchten, dem legen wir www.openair-kino.net ans Herz.

Nomadland

Wer Nomadland aus dem Jahr 2020 bislang nicht auf großer Leinwand gesehen hat, kann dies im August noch nachholen – und sollte das auch! Im Fokus des US-amerikanischen Filmdramas steht die trauernde Witwe Fern, gespielt von Frances McDormand, die in einem kleinen Transporter lebt und durch die Vereinigten Staaten fährt. Dabei hangelt sie sich von Job zu Job und lernt über den Verlauf des Roadmovies das Leben auf der Straße mit seiner Freiheit zu lieben.

Orte und Termine:

3. August – 18.30 Uhr – Freiluftkino Hasenheide (englisch OmU)

4. August – 21:30 Uhr – Sommerkino im Grünen

Dune

Ein alter Klassiker neu aufgelegt von Denis Villeneuve. Dass der kanadische Regisseur ein Händchen für Science-Fiction-Epen mit genauso viel Style wie Dystopie hat, bewies er bereits bei Arrival und Blade Runner. Auch seine Neuverfilmung der legendären Dune-Saga machte die Fans glücklich. Dafür dürfte einerseits der prominente Cast gesorgt haben, anderseits natürlich auch der bombastische Soundtrack und die eindrucksvollen Drehorte und Sets.

Orte und Termine:

3. August – 21.00 Uhr – Freiluftkino Rehberge

6. August – 21:15 Uhr – Freiluftkino Hasenheide (englisch OmU)

28. August – 20:00 Uhr – Freiluftkino Kreuzberg (englisch mit dt. Ut.)

Call Me By Your Name

Und direkt nochmal ein Film mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle – aber in welchem Streifen hat der eigentlich in den letzten drei Jahren mal nicht mitgespielt? Doch Call Me By Your Name war nicht nur sein Durchbruch, sondern zählt inzwischen schon zu den Freiluftkino-Klassikern und als einer der besten Sommerfilme der vergangenen Jahre. Wunderbar einfühlsam und teils doch urkomisch erzählt das Liebesdrama von einer Sommer-Romanze im Norden Italiens, die genauso intensiv wie viel zu kurz ist.

Ort und Termin:

16. August – 20:45 Uhr – Freiluftkino Kreuzberg (Engl. mit dt. Ut.)

Text: su