Nicht nur wegen des Christopher Street Days ist am Wochenende an vielen Orten in Berlin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Eine Übersicht.

Halensee

Auf der Westfälischen Straße wird eine Mobilfunkantenne gewartet. Bis Sonntag wird der Verkehr täglich zwischen 9 und 17 Uhr zwischen Joachim-Friedrich-Straße und Scheidnitzer Straße an dem Wartungsfahrzeug vorbeigeleitet.

Kreuzberg und Alt-Treptow

Am Mehringdamm starten am Freitag, um 17.30 Uhr, zwei Kundgebungen, die bis 21 Uhr zur Martin-Hoffmann-Straße am S-Bahnhof Treptower Park ziehen. Ein Aufzug verläuft vom Mehringdamm über Gneisenaustraße Sonnenallee, Maybachufer, Kunger-Straße und Elsenstraße zur Martin-Hoffmann-Straße (S-Bahnhof Treptower Park).

Der ebenfalls am Mehringdamm startende Fahrradkorso verläuft ab der Elsenstraße über die Straße Am Treptower Park, Dammweg, Kiefholzstraße und Elsenstraße zur Martin-Hoffmann-Straße.

Tempelhof und Kreuzberg

Um 20 Uhr beginnt ein Konzert in der Columbiahalle. Im Vorfeld kann es aufgrund der Anreise zu Verkehrseinschränkungen auf dem Columbiadamm zwischen Platz der Luftbrücke und Golßener Straße kommen. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) mit.

Tiergarten

Die Planungen zum Aufbau der Bühne zum Christopher Street Day (CSD) am 23. Juli vor dem Brandenburger Tor wurden kurzfristig geändert. Die Straße des 17. Juni (ab Großer Stern) und die Ebertstraße sind schon seit Donnerstag, 12 Uhr gesperrt. Die Sperrung wird am Sonntag bis 10 Uhr wieder aufgehoben. Weitere Informationen zur Verkehrssitiation rund um den CSD gibt es hier.

Text: red