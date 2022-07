Ab dem 1. August beginnt die Ausschreibung für Friedrichshain-Kreuzbergs Projektfonds Kulturförderung und Projektfonds Kulturelle Bildung im Jahr 2023. Der Bezirk fördert dabei ausgewählte Projekte mit bis zu 5.000 Euro.

Vom 1. August bis zum 4. Oktober 2022 können Anträge für Förderungen aus dem Projektfonds Kulturförderung Berliner und dem Projektfonds Kulturelle Bildung, Fördersäule 3 für das Jahr 2023 eingereicht werden.

„In Friedrichshain-Kreuzberg schlägt das soziokulturelle Herz unserer Stadt. Mit der Förderung wollen wir als Bezirk unseren Beitrag leisten, um diese kulturelle Vielfalt weiter zu erhalten, zu stärken und immer wieder um neue Aspekte zu bereichern“, sagt Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann.

Gesamtsumme von rund 170.000 €

Durch den Projektfonds Kulturförderung werden künstlerische und kulturelle Projekte, die im Jahr 2023 stattfinden mit bis zu 5.000 Euro gefördert. Die Gesamtsumme von rund 170.000 € setzt sich zusammen aus Bezirksmitteln und dem Bezirkskulturfonds mit seinem Unterfonds für Darstellende Künste (Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa). Die Förderung wird an Projekte aller Sparten der Kunst in Spielstätten, soziokulturellen Zentren, Projekträumen und Museen in Friedrichshain-Kreuzberg vergeben und hat zum Ziel, die kulturelle und künstlerische Vielfalt im Bezirk zu bewahren und zu stärken.

Ausführliche Informationen zu den Fördermöglichkeiten und der Antragstellung stehen ab

1. August 2022 in den jeweiligen Ausschreibungen nebst dem Onlineformularen online unter www.kultur-friedrichshain-kreuzberg.de/foerderung zur Verfügung.

Text: red