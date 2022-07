Die Arbeiten für den barrierefreien Ausbau des U-Bahnhofs Grenzallee in Neukölln sind auf der Zielgeraden. Fahrgäste der U7 müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Damit alle BVG-Fahrgäste sicher zur Treppe, zur Notrufsäule oder zu dem neuen Aufzug, der gerade eingebaut wird, gelangen, ersetzt die BVG die abgenutzten Blindenleitstreifen im U-Bahnhof Grenzallee.

Die Arbeiten beginnen am 25. Juli. Bis einschließlich 31. Juli wird am Gleis 1 in Richtung Rudow gearbeitet. Während der Bauphase halten dort in dieser Fahrtrichtung keine Züge. Darüber informiert die BVG.

Züge fahren durch

Im Anschluss, vom 1. bis zum 7. August, werden die Leitstreifen auf der anderen Seite verlegt, sodass die Züge in Richtung Rathaus Spandau ohne Halt durchfahren.

Die Fahrgäste erreichen den Bahnhof durch ein Vor- beziehungsweise Zurückfahren über die Bahnhöfe Blaschkoallee und Neukölln (Südring).

Text: red