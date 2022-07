Berlin (dpa/bb) – Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) hat alle Berliner dazu aufgerufen, Energie zu sparen. «Es ist zwar eine gute Nachricht, dass nach der Routinewartung wieder Gas durch die Nord-Stream-1-Pipeline fließt», sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. Aber das sei längst keine Entwarnung. «Wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Zum einen reduziert Moskau die Mengen weiterhin und zum anderen können wir uns nicht darauf verlassen, was als nächstes folgt», sagte Schwarz. «Putin spielt bewusst russisches Roulette mit uns. Gashahn zu, Gashahn auf, das soll verunsichern, zermürben und die Preise weiter nach oben treiben.»

Jetzt komme es darauf an, das Zepter selbst in die Hand zu nehmen. «Und das heißt vor allem: Gas sparen und Gasspeicher füllen», so der Wirtschaftssenator. «Volle Gasspeicher sind kurzfristig unsere besten Verteidigungsbastionen.» Es gebe in allen Bereichen Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch. «Im Senat arbeiten wir mit allen Senatsverwaltungen daran, mindestens zehn Prozent des Energieverbrauchs einzusparen, und diesen Appell richte ich eindringlich an alle in unserer Stadt.»