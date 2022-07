Burton (dpa/bb) – Nach seiner zweiten Testspiel-Niederlage mit Hertha BSC fand Sandro Schwarz auch deutliche Worte. «Da hat die Haltung gefehlt», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten nach dem 1:3 seiner Mannschaft gegen Premier-League-Rückkehrer Nottingham Forest über den Auftritt der Berliner in Anfangsphase.

Besonders unzufrieden war der 43-Jährige mit der ersten Viertelstunde des Spiels. «Das hat mir nicht gefallen. Da haben wir nicht einfach genug gespielt», sagte Schwarz, dessen Mannschaft schon früh in Rückstand geraten war und bereits in der 20. Minute 0:2 zurückgelegen hatte. Problematisch waren für den Trainer vorwiegend einfache Ballverluste und verlorene Zweikämpfe.

Mit voranschreitender Spielzeit kamen die Berliner jedoch besser ins Spiel und erspielten sich einige Chancen. «Die zweite Halbzeit war in Ordnung. Da waren wir aktiver», sagte der Coach. Trotzdem müsse sein Team weiter an der Kompaktheit arbeiten und in der Offensive mehr in die Tiefe gehen. «Wir müssen viel mehr Tempo aufziehen, speziell nach der Balleroberung, und noch mehr Torgefahr entwickeln», sagte Schwarz.

Zu den weiteren Aufgaben während des Trainingslagers in England und der gesamten Vorbereitung gehöre nun, die einzelnen Dinge klar anzusprechen, weiter zu trainieren und diese im Spiel besser umzusetzen.

Lob gab es für Derry Scherhant, der den einzigen Hertha-Treffer erzielte. «Er ist ein vielseitiger Spieler im Offensivbereich. Für seinen Einsatz und wie er sich reingehauen hat, hat er sich mit dem Tor belohnt», sagte Schwarz über den erst 19 Jahre alten Mittelstürmer.

Hinsichtlich des Pflichtspielauftaktes bei Eintracht Braunschweig am 31. Juli (18.00 Uhr) ist der Trainer zuversichtlich. «Die Frische wird da sein. Wir haben noch genug Zeit. Da mache ich mir keine Gedanken», sagte Schwarz zur anstehenden ersten Runde im DFB-Pokal.