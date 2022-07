Der diesjährige Rundgang der Universität der Künste (UdK) findet vom 22. bis 24. Juli statt.

Er ist eine feste Größe im Berliner Kultursommer: der Rundgang der Universität der Künste Berlin. Jedes Jahr öffnet die größte künstlerische Hochschule Deutschlands zum Abschluss des akademischen Jahres ihre Werkstätten, Ateliers, Studios und Probenräume der vier Fakultäten Bildende Kunst, Gestaltung, Musik und Darstellende Kunst, des Hochschulübergreifenden Zentrums Tanz, des Jazz-Instituts Berlin und des Berlin Career College und gibt der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Künstler der Hochschule und ihre Arbeiten kennen zu lernen und bietet Studieninteressierten Beratungsangebote an.





UdK erkunden

Der diesjährige Rundgang findet am 23. und 24. Juli statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Erstmals lädt die UdK Berlin am 22. Juli, also einen Tag vor dem öffentlichen Rundgang, zu Previews an verschiedene Standorten der UdK Berlin ein.

An diesem Tag erhalten Hochschulangehörige, Fachpublikum aus Kunst, Gestaltung, Musik, Darstellender Kunst, ausgewählte Förderer der UdK Berlin sowie Pressevertreter schon vor Beginn der öffentlichen Rundgangstage einen besonderen Einblick in die inspirierenden Arbeiten der Studierenden.

Text: kr/red