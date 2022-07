Alte Bäume haben nicht nur Geschichte – sie erzählen oft Geschichten. Diese Geschichten möchte das Bezirksamt Mitte jetzt sammeln und weitererzählen. Deshalb startet in den Sommerferien die Social-Media-Aktion #DeineBaumStory.

„Gibt es auf Ihrem Hinterhof, in Ihrem Garten oder auf dem Firmengelände besondere Bäume?“, fragt das Bezirksamt. Das sucht gerade die schönsten Baum-Geschichten von Mitte-Bewohnern. Wichtig ist, dass es sich nicht um Straßenbäume oder Bäume in Grünanlagen handelt, sondern dass diese auf privaten Flächen, also in Hinterhöfen oder der eigenen Straße steht und dass die Bäume einen Stammumfang von mindestens 150 Zentimeter haben.

Bäume erzählen Geschichten

„Die Bäume in unseren Innen- und Hinterhöfen erzählen Geschichten. Fast jeder kennt wohl solche Bäume, mit denen man ein besonderes Ereignis im Leben verbindet. Ich freue mich schon sehr, die spannenden Geschichten zu hören, und ich wünsche mir, dass das Bewusstsein für den Wert der Bäume in unserer Stadt steigt“, so Stadträtin Almut Neumann.

„Uns interessiert vor allem die Geschichte der Bäume und die Geschichten, die die Menschen mit ihnen verbinden. Was macht den Baum so besonders? Trifft sich die Nachbarschaft unter dem Baum im Hof zum Feiern? Haben Sie unter einem Baum um die Hand des Partners oder der Partnerin angehalten?“ Wer seine Geschichte erzählen möchte, kann diese bis zum 21. August unter dem Hashtag #DeineBaumStory auf den Social Media Kanälen des Bezirksamt genau teilen.

Unter den Teilnehmenden verlost das Umwelt- und Naturschutzamt Mitte tolle Sachpreise.

