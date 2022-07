Neukirchen (dpa/bb) – Trainer Urs Fischer hat nach dem zehntägigen Trainingslager der Eisernen im Salzburger Land ein positives Fazit gezogen. «Es gab Phasen, in denen wir beißen mussten. Die Mannschaft hat aber gut gearbeitet und Bereitschaft gezeigt. Auch die beiden Testspiele waren so, wie man das erwarten kann», sagte der Trainer des 1. FC Union Berlin und fügte an: «Wir hatten keinen Verletzten. Wir konnten das, was wir geplant haben, eins zu eins umsetzen.»

Das Team des Fußball-Bundesligisten machte sich am Mittwoch auf den Rückweg nach Berlin, wo am Donnerstag ein freier Tag geplant ist. Am Samstag (17.00 Uhr) folgt im Stadion An der Alten Försterei dann die Pflichtspiel-Generalprobe gegen den englischen Erstliga-Aufsteiger Nottingham Forest.

Inzwischen ist der Union-Kader auf 34 Spieler angewachsen, obwohl Mittelfeldmann Keita Endo an den Zweitligisten Eintracht Braunschweig ausgeliehen wurde. Allerdings hat Union mit Verteidiger Diogo Leite und Mittelfeldakteur Morten Thorsby bereits zwei neue Profis hinzugeholt. Die beiden Hoffnungsträger haben jedoch noch Trainingsrückstand. Daher konnten sie bei den beiden Testspielen in Österreich gegen Dynamo Budweis (1:0) und Udinese Calcio (3:3) nicht mitwirken. Offen ist, ob sie von Fischer schon gegen Nottingham Spielpraxis erhalten.

Derweil ist der Konkurrenzkampf nicht nur durch die insgesamt zehn Neuverpflichtungen gestiegen. «Der Kader ist eindeutig zu groß. Aber auch wenn es drei, vier Spieler weniger sind, wird man einen Kader nie komplett zufriedenstellen können», sagte Fischer und ergänzte: «Man versucht, jedem eine Bedeutung und Wichtigkeit zu geben. Am Schluss definieren sich die Jungs auch über Spielminuten. Das ist nicht möglich.»