Nach den Sommerferien starten an der Musikschule City West wieder zahlreiche Kurse. Für einige der Baby- und Kinderkurse gibt es noch freie Plätze.

Eine Anmeldung ist noch bis zum 31. August, ausschließlich online unter www.ms-cw.de, möglich. Zu den Kursen zählen: Baby-Kurse, Eltern-Kind-Kurse, musikalische Früherziehung, Musiktheater, kreativer Kindertanz und Trommelkurse.

Spaß an der Musik

Es gibt unter anderem noch freie Plätze beim „Spaß am Trommeln“ und in den „Baby-Eltern-Kursen“. Die Kurse „Spaß am Trommeln“ richten sich an Kinder zwischen sechs und sieben Jahren. Innerhalb einer Kleingruppe wird durch kleine Trommelstücke und Trommelspiele die Welt der Musik spielerisch erfahren. Die Gruppe kommt einmal wöchentlich zusammen.

Die Baby-Eltern-Kurse richten sich an Babys unter einem Jahr oder zwischen ein bis zwei Jahren mit Begleitung. Im Mittelpunkt steht das Entdecken von Musik als kommunikative Ausdrucksart.

Text: red