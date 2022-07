Auch im Sport ist die gleichberechtigte Teilhabe von Mädchen und Frauen eine Dauerbaustelle. Mit einem Förderpreis will Tempelhof-Schöneberg die Entwicklung vorantreiben.

Frauen und Mädchen mit und durch Sport fördern – dies zu unterstützen ist Ziel des „Preises für Mädchen- und Frauenförderung im Sport in Tempelhof-Schöneberg 2022“, der in diesem Jahr ausgelobt wird. Das teilt das Bezirksamt mit.

Bei dem Förderpreis geht es darum, Projekte, Maßnahmen oder Initiativen sichtbar zu machen und auszuzeichnen, mit denen Sportvereine zur Mädchen- und Frauenförderung beitragen. Dabei ist nicht zwingend vorausgesetzt, dass es sich um ein Sport-Projekt (Bewegungsangebot) handelt, aber es muss eine Initiative eines Sportvereins in Tempelhof-Schöneberg sein. Eine Jury wird die Einsendungen sichten und die ersten drei Projekte mit einem Preisgeld auszeichnen.

Projekte sichtbar machen

Dazu erklärt Sportstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU): „Sport ist gesellschaftlich hochrelevant und darum ist es so wichtig, dass alle gleichermaßen am Sport teilnehmen und vom Sport profitieren können. Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Förderpreis für Frauen und Mädchen im Sport ausloben können, um die vielen Projekte und Initiativen sichtbar zu machen, mit denen Mädchen und Frauen in Tempelhof-Schöneberger Sportvereinen gefördert werden.“

Anträge sind bitte bis zum 5. September per E-Mail (Adresse siehe unten) an das Sportamt einzureichen. Weitere Informationen, das Anschreiben an die Vereine und die Formalitäten können auf der Internetseite des Fachbereichs Sport abgerufen werden.

sportamt@ba-ts.berlin.de

Text: red