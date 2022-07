In der vergangenen Woche hatten wir es bereits angekündigt. Gestern war es nun so weit: Die berühmten Bronzeskulpuren von Karl Marx und Friedrich Engels sind zurück an ihrem angestammten Platz inmitten des Marx-Engels-Forums.

Die berühmten Bronzeskulpturen Karl Marx und Friedrich Engels stehen wieder auf dem Stammplatz, der ihnen 1986 zugewiesen wurde. Nach mehr als zehn Jahren schauen sie wieder auf den Fernsehturm, allerdings hat sich der Hintergrund geändert.

Im Rücken befindet sich nun das Humboldt-Forum. Der Palast der Republik wurde abgerissen. Ein ähnliches Schicksal hätte fast die Bronzefiguren getroffen. Doch die Politiker in der Berliner Wendezeit konnten sich nicht durchsetzen. Heute ist die Figurengruppe wieder ein wichtiger touristischer Anziehungspunkt, speziell für Besucher aus den Ländern, die noch eine Rote Fahne als Symbol benutzen.

Bauzaun verhindert noch Nahaufnahmen

Der Bauzaun trennt den Fotografen vom richtigen Standort, um auf Augenhöhe mit Sacco und Jaketti ein Bild zu machen. Auch der Versuch das Gelände zu betreten, ist trotz eines gültigen Presseausweises nicht möglich. Wer ist zuständig? Die BVG, nein, das Bezirksamt, vielleicht, und ohne Bauhelm geht auf einer Baustelle ohnehin nichts.

Ergebnis des Gespräches: Die BVG wird keinen offiziellen Pressetermin ansetzen. Vielleicht das Bezirksamt? In jedem Falle, so sieht es die Planung vor, wird ab Anfang August der Bauzaun verschwunden sein. Ob es dann weitere Sanierungsarbeiten durch die Bezirksverwaltung geben wird? Vielleicht!

Text: Friedrich W. Zimmermann