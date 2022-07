Berlin (dpa/bb) – Fünf Männer, die dem Clanmilieu angehören sollen, müssen sich von heute an vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Anklage lautet unter anderem auf erpresserischen Menschenraub, schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung. Die 21- bis 28-jährigen Männer sollen im Dezember vergangenen Jahres einen Mann in eine Falle gelockt, ihn überwältigt und anschließend für einige Stunden in einer Wohnung festgehalten haben. Laut Ermittlungen sollen sie unter Drohungen und Schlägen mit einem Holzstück von dem Attackierten die Zahlung von 30.000 Euro gefordert haben. Zwölf Verhandlungstage sind vorgesehen.