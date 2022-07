Seltsame Erscheinungen und wunderliche Zeichen: An der Kunstbrücke am Wildenbruch in Neukölln wird am 29. Juli eine neue Austellung eröffnet.

Wie sehen zeitgenössische Zukunftsprojektionen aus? Brauchen wir gegenwärtig dystopische Bilder als Spiegel der Realität, um Missstände anzuprangern, Protest zu

mobilisieren und Veränderung zu initiieren?

Antworten auf diese Fragen (oder zumindest Ideen dazu) bietet die Ausstellung „Sumpf der Wunder“ an der Kunstbrücke am Wildenbruch (Weigandufer, Ecke Wildenbruchbrücke). Am 29. Juli, um 18 Uhr, wird sie feierlich eröffnet.

Viele Krisen

„Gerade in einer Zeit, in der zahlreiche und gleichzeitige Krisen unsere

Welt beherrschen, werden zukunftskritische Fragen und Perspektiven immer

drängender“, heißt es in einer Ankündigung. „Verlassene, urbane und industrielle Räume bieten dabei eine Fläche für kulturelle und subkulturelle Erscheinungen, Aktivitäten und

Protestbewegungen.“

Die Kunstbrücke am Wildenbruch, lange Zeit selbst einer dieser urbanen Zwischenorte, sieht sich als Ausgangspunkt für verschiedene, mit dem Raum interagierenden Kunstwerke. „In teils ernsten, teils poetischen oder karikaturistisch humorvollen

Arbeiten setzen sich die Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung mit unserer

Realität und aktuellen dystopischen Zukunftsvisionen auseinander.“

Protest und Ausbruch

Sie reflektieren aber auch die Möglichkeiten von Protest und Ausbruch

daraus. „Hypothetische, absurde und pseudo-dokumentarische Szenarien

geben Einblicke in eine mögliche Neuordnung unserer Welt.“ Doch diese

Zukunftsvisionen sind nie eindeutig, sondern liefern mehrdeutige Wunsch-

und Schreckensbilder.

Die Kunstschau „Sumpf der Wunder“ läuft bis zum 30. Oktober. Weitere Informationen gibt es online.

Text: red