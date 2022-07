Potsdam (dpa/bb) – Den Menschen in Berlin und Brandenburg steht der Höhepunkt der aktuellen sommerlichen Hitzewelle ins Haus. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, werden am Mittwoch Temperaturen zwischen 35 und 39 Grad Celsius erreicht. In der Nacht gehen sie auf Werte von 22 bis 18 Grad zurück. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, der abrupt auf West dreht und teils böig auffrischt.

Der Donnerstag wird zunehmend bewölkt. Lokal kann es zu Schauern und einzelnen Gewittern sowie zu Starkregen, Hagel und stürmischen Böen bis Stärke acht kommen. Die Temperaturen erreichen 26 Grad Celsius in der Prignitz und bis zu 32 Grad in der Niederlausitz.