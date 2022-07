Der umstrittene Rapper Bushido inszeniert sich in letzter Zeit gerne als Familienpapa. Für den jüngsten Nachwuchs gab es jetzt höchste Weihen vom Bundespräsidenten.

Das Ehepaar Anna-Maria und Anis Ferchichi (so der bürgerliche Name von Bushido) wurde im November letzten Jahres um gleich drei Kinder reicher. Durch die Drillinge wuchs die Familie auf acht Kinder an. Das sei keine leichte Aufgabe, teilt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit. „Umso erfreulicher, dass bei Mehrlingsgeburten der Bundespräsident bei allen Kindern dieser Geburt die Ehrenpatenschaft übernimmt.“

Somit übergab die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) am Dienstag gleich drei drei Urkunden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, mit denen deser die Übernahme einer Ehrenpatenschaft erklärt.

Bushido meistert viele Hürden

„Herr Ferchichi meistert derzeit einige Hürden und zeigt sich offen für soziale Notlagen von Kindern, denen vielfach Zugang zu Bildung, Hausaufgabenbetreuung oder einer warmen Mittagsmahlzeit fehlt“, heißt es aus der Verwaltung. „Daher zögerte er nicht, dass mit der Ehrenpatenschaft verbundene Geldgeschenk von je 500 Euro je Patenkind dem Schutzengelwerk für die Unterstützung des breiten Angebotes des Schutzengelhauses Steglitz weiterzureichen.“

Der 43-Jährige wisse selbst „zu gut, wie wichtig gefestigte soziale Strukturen für Kinder und Jugendliche sind“.

Neues Image

Bushido als stolzer Familienvater und Saubermann: Dieses öffentliche Bild kommt für viele überraschend. Auf seinem Instagram-Account zeigt er sich mit einem Baby im Tragegurt und in weiteren Situationen im Kreise der Familie.

Früher pflegte er sein Image als Gangsta-Rapper und polarisierte mit drastischen Texten. Sein Album „Sonny Black“ wurde 2019 als jugendgefährdend eingestuft und landete auf dem Index.

Mehrfach wurde Bushido wegen Beleidigung verurteilt, im Jahr 2015 zudem wegen Steuerhinterziehung. Zudem sorgte seine mittlerweile gekappte Verbindung zur Großfamilie Abou-Chaker für Gesprächsstoff. Diese wird der organisierten Kriminalität zugerechnet.

Bianca Sommerfeld, Geschäftsführerin der Schutzengel gGmbH, habe sich zunächst überrascht gezeigt, freue sich über das Spendenangebot und könne sich einen weiteren zukünftigen Kontakt vorstellen.

Familie und Beruf

Richter-Kotowski kenne die Herausforderung nach einer Geburt, die Familie und den Beruf in Einklang zu bringen und immer ein Vorbild für den Nachwuchs zu sein nur zu gut. „Mein Respekt gilt Frau und Herrn Ferchichi, die mit insgesamt acht Kindern eine unglaubliche Leistung erbringen und das Familienleben Tag für Tag meistern“, lässt sie mitteilen. „Ich wünsche den Ferchichis alles erdenklich Gute und eine wundervolle Zeit als Familie.“

Die Ehrenpatenschaft kann ab sieben Kindern beantragt werden. Sie hat vor allem symbolischen Charakter und ist mit einer Taufpatenschaft nicht zu vergleichen. Vielmehr soll sie das Ansehene kinderreicher Familien stärken.

„Hoher emotionaler Wert“

Für die Ferchichis ist die Ehrenpatenschft trotzdem etwas Besonderes: „Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Drillinge jeder für sich eine Urkunde vom Staatsoberhaupt besitzen“, sagte Anna-Maria Ferchisi laut einem Medienbericht. „Das hat einen hohen emotionalen Wert für uns.“

Text: red/nm