Wer gestern in den Abendstunden durch Berlin gefahren oder geradelt ist, dürfte sich bereits über viele ausgefallene Ampelanlagen gewundert haben. Auch heute dürfte es wieder zu einigen Ausfällen kommen.

Humboldthain, Nauener Platz, Friedrichsfelde – überall in der Stadt sind gestern Ampeln ausgefallen. Die Polizei Berlin musste enspringen und den Verkehr an viel befahrenen Kreuzungen sichern. Grund war die aktuelle Hitzewelle.

„In der Hauptstadt haben heute zahlreiche Ampeln die Beine hochgelegt, so dass unsere Kolleginnen und Kollegen regelungsbedürftige Kreuzungen sichern mussten“, twitterte die Polizei gestern. Auch heute gab es bereits die ersten Amüelausfälle an großen Kreuzungen, darunter die Kreuzung Am Tierpark/Alt-Friedrichsfelde.

Berlin muss investieren

Die spontanen, zusätzlichen Einsätze sorgen für Kritik bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Es kann nicht sein, dass im Jahr 2022 derart viele Lichtzeichenanlagen gleichzeitig ausfallen, weil draußen mal 35 Grad Celsius sind. Bei immer stärkeren Klimaextremen sollte das Land Berlin endlich in Systeme investieren, die Hitze und Kälte standhalten. Man sollte auch nicht vergessen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen Menschen sind, die jetzt bei brütender Hitze auf dem Asphalt stehen“, so GdP-Landeschef Stephan Weh.

Text: kr