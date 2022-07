Die Schauspielerin und Wahl-Berlinerin Eva Habermann wird für ihren vierten selbstproduzierten Film „Die Wahre Schönheit“ weiter mit Preisen überhäuft.

‚Bester Internationaler Film‘, ‚Bestes Drehbuch‘, ‚Beste Regie‘, ‚Beste Musik‘, ‚Bester Schauspieler‘, ‚Beste Schauspielerin‘ – die Auszeichnungen umfassen zahlreiche Einreichungsrubriken. Insgesamt 48 Awards hat Eva Habermann mit ihrem vierten selbstproduzierten Film ‚Die Wahre Schönheit‘ in diesem Jahr bereits weltweit auf Film-Festivals erhalten, davon 17 Stück in der Kategorie ‚Bester Film‘.

Seit vier Jahren arbeitet Eva Habermann neben ihrem Beruf als Schauspielerin auch als Filmproduzentin: „Ich bin unglaublich stolz und zugleich allen im Team dankbar, dass sie mit mir gemeinsam eine Vision haben wahrwerden lassen. Kein Film ist das Werk eines einzelnen, nur viele gemeinsam erschaffen wirklich Beachtliches und dies ist uns gelungen.“

Tragische Abwärtsspirale

Bald soll der Film auch außerhalb von Festivals zu sehen sein. In dem Drama sind neben Eva Habermann selbst auch Emma Schweiger, Caroline Hartig und Lilly Liefers zu sehen. Darum geht es: Mona, ihr Mann Theo und Tochter Hanna leben in einer idyllischen Villa am Stadtrand. Als die attraktive Tochter einer Freundin von Mona zu Besuch kommt, offenbaren sich die tiefgründigen Probleme und die Zerbrechlichkeit der kleinen Familie und eine tragische Abwärtsspirale nimmt unaufhaltsam ihren Lauf.

Gedreht wurde im Jahr 2020 an insgesamt 22 Drehtagen in Berlin und Brandenburg. Pandemiebedingt erfolgte die vollständige Fertig-Stellung des Filmes im Oktober 2021. Regie führte der Berliner Krishna Ashu Bhati.

Text: red/kr