Potsdam (dpa/bb) – Die Waldbrandgefahr in Brandenburg bleibt angesichts der anhaltenden Trockenheit weiter sehr hoch. Außer im Kreis Oberhavel mit Stufe 4 galt am Dienstag nach Angaben des Umweltministeriums in allen Landkreisen die höchste Gefahrenstufe 5. In der Waldbrandzentrale gebe es immer wieder neue Alarmierungen für kleinere Brände, berichtete der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, der Deutschen Presse-Agentur. Er ging davon aus, dass am Mittwoch landesweit überall die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen wird.

Die Stufen werden unter anderem anhand von Niederschlag, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Temperatur berechnet. Die Waldbrandsaison hat Engel zufolge 214 Tage. Davon gelte durchschnittlich an 10 bis 20 Tagen die höchste Gefahrenstufe 5. Zwei Waldbrandzentralen in Brandenburg überwachen das Geschehen ab Gefahrenstufe 3. Neben Zossen gibt es noch den Standort Eberswalde im Kreis Barnim.

An diesem Dienstag steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 31 und 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Mittwoch wird laut DWD dann der vorläufige Höhepunkt der Hitze erreicht, bei dem auch die 40-Grad-Marke geknackt werden kann. Abkühlung ist bei Tiefstwerten zwischen 18 und 23 Grad in der Nacht nicht in Sicht.