Burton-upon-Trent (dpa) – Bei brütender Hitze von 35 Grad haben die Profis von Hertha BSC am Dienstag eine Trainingseinheit in ihrem Trainingslager in England absolviert. Maximilian Mittelstädt trainierte im St. George’s Park individuell, er hatte am Montag einen Schlag auf den Zeh bekommen. Auch Santiago Ascacibar, Fredrik André Björkan, Jurgen Ekkelenkamp, Myziane Maolida, Stevan Jovetic und Filip Uremovic waren wie am Vortag nur individuell unterwegs. Am Nachmittag stand für die Berliner von Trainer Sandro Schwarz eine Einheit im Kraftraum an.