Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat Corona. Das gab sie bei Instagram bekannt. Ihre anstehenden Termine, darunter die Eröffnung des CSD am Samstag, übernimmt ihr Stellvertreter Klaus Lederer.

Die Sommerwelle habe sie erwischt, so Franziska Giffey auf Instagram. Die heutige digitale Senatssitzung konnte sie noch wahrnehmen, auf andere Termine in den kommenden Tagen muss sie hingegen verzichten. „Ich bin positiv getestet. Das bedeutet, dass ich leider nicht an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 78. Jahrestages des Widerstands gegen die nationalsozialisitische Gewaltherrschaft am 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Plötzensee teilnehmen kann“, schrieb sie auf Instagram.

CSD-Eröffnung mit Klaus Lederer

Auch die Eröffnung des Christopher Street Days am Samstag müsse der stellvertretende Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) übernehmen. Auf der Sozialen Plattform erreichten die Regierende zahlreiche Genesungswünsche.

Text: kr/dpa