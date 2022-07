Wo gibt es die nächste Sitzmöglichkeit? Wo den nächsten Trinkbrunnen? Die Berliner Erfrischungskarte gibt einen Überblick über sämtliche Badestellen, Brunnen und Grünanlagen.

Es wird heiß in Berlin. Ein Anti-Hitze-Tipp auf den sich alle Experten einigen können, lautet: Viel trinken! Das geht in Berlin auch an den vielen Trinkwasserbrunnen. Eine Übersicht darüber, wo diese stehen, bietet die Berliner Erfrischungskarte.

Die kühlsten Orte Berlins im Blick

Auf einen Blick sehen Berliner dort auch, wo sich die nächsten Freibäder, Badestellen, Grünflächen und schattigen Sitzbänke befinden. Mittels Farbschema lässt sich dort auch erkennen, an welchen Orten es zu welcher Uhrzeit schattig ist und welche Orte in Berlin zu welcher Tageszeit kühler sind als andere. Erfrischung gibt es demnach rund um die Berliner Gewässer, in den Forsten und Wäldern und am Rand der Stadt. Je näher man dem Zentrum kommt, desto weniger kühle Orte gibt es.

Bei der Karte handelt es sich um ein vom Senat gefördertes Projekt des CityLab Berlin, der Open Data Informationsstelle und der Technologie Stiftung Berlin.

Text: kr