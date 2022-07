Auf die Turnhalle der Schule am Berlinickeplatz in Tempelhof ist ein Brandanschlag verübt worden. Es enstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mehrere Fenster eingeschlagen haben und in das Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes eingebrochen sind. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und verhindern, dass sich der Brand in die obere Turnhalle ausbreiten konnte. Allerdings wurden alle Sportgeräte zerstört, so das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.

Für Schulstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) bot sich vor Ort ein Bild der Verwüstung. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Zunächst müsse geklärt werden, ob die Statik in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dollase: „Das ist purer Vandalismus und aufs Schärfste zu verurteilen. Die Brandstifter müssen sich dafür verantworten.“

Dollase bedauerte, dass die Turnhalle der Integrierten Sekundarschule wegen des Brandschadens von Sportvereinen während der Sommerferien nicht mehr genutzt werden kann. Er sei fraglich, wann die Halle wieder zur Verfügung steht.

Text: red/nm