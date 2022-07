Vegane Rezeptideen mit Früchten und Eis. Unser Rezept des Tages.



In der Waffel, im Becher oder am Stiel – ein leckeres Eis versüßt und erfrischt die warmen Tage im Jahr. Und es macht auch zusammen mit weiteren Leckereien und ganz ohne tierische Zutaten eine gute und schmackhafte Figur. Zwei vegane Rezeptideen für Eis-Pudding und eine erfrischende Smoothie-Bowl machen Lust auf Sommer.

Mango-Chia-Pudding mit fruchtigem Eis

Der Mango-Chia-Pudding ist ideal für alle, die gerne süß frühstücken. Wer bereits mit Porridge in den Tag startet, dabei aber die Süße vermisst, wird dieses Rezept lieben. Für eine Portion Mango-Chia-Pudding mit frischen Früchten im Glas benötigt man:

– Florida Eis Mango im 500 ml Becher

– frische Früchte nach Wahl

– 30 g Chia-Samen

– 250 ml Mandel- oder Kokosmilch

Zunächst gilt es, den Chia-Pudding vorzubereiten. Hierfür die Chia-Samen und die gewählte Milch zusammen in eine Schüssel geben und gut mit einem Schneebesen durchmischen. Anschließend den Chia-Pudding für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank stellen und quellen lassen. Alternativ kann man ihn auch bereits am Abend vorher zubereiten, damit die Samen die ganze Nacht über quellen können.

Ist der Pudding fertig, zwei bis vier Kugeln Eis in ein Glas füllen und gut festdrücken. Chia-Pudding darauf verteilen und zum Schluss mit frischen Früchten dekorieren. Fertig!

Tipp: Das Eis mindestens 15 Minuten vor dem Servieren aus dem Tiefkühler holen, um es einfacher portionieren zu können.

Vegane Smoothie-Bowl mit Vitaminkick

Wie wäre es mit einer fruchtigen Bowl zum Nachtisch? Gerade an heißen Tagen ist ein Dessert mit Eis eine willkommene Abkühlung. Auf www.floridaeis.de gibt es noch viele weitere Rezepte, die den Sommer versüßen.

Für eine Portion der veganen Smoothie-Bowl braucht man:

– Florida Eis Cassis im 500 ml Becher

– 100 ml Kokosmilch

– 1 Banane

– Beeren nach Wahl

– Cerealien

– Kokos-Chips

Zu Beginn das Eis aus dem Tiefkühler holen und mindestens 15 Minuten antauen lassen, um es leichter portionieren zu können. Währenddessen die Banane klein schneiden und die Beeren waschen. Ist das Eis weich genug, zwei Kugeln zusammen mit der Kokosmilch und den Bananenstückchen im Mixer gut durchmixen. Die gleichmäßige Smoothie-Masse in eine Müslischale geben, Beeren, Cerealien und Kokos-Chips darauf verteilen – und genießen.

Quelle: djd