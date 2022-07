Für alle, die nur kurz eine Runde im Plötzensee schwimmen gehen wollen, bietet das Strandbad jetzt einen Kurzzeittarif an.

Zwei Stunden für zwei Euro: So viel zahlen Badegäste, die beispielweise nur den Abend am See ausklingen oder vormittags ein paar Bahnen ziehen wollen, ab sofort im Strandbad Plötzensee. Das teilt der Betreiber auf der Homepage mit.

Kurzzeittarif für zwei Stunden

Demnach müssen Badegäste am Eingang den vollen Eintrittspreis zahlen, erhalten aber einen Vermerk auf ihren Kassenzettel. Wer das Strandbad innerhalb von zwei Stunden verlässt, erhält dann beim Rausgehen einen Teil des Geldes zurück und muss insgesamt nur zwei Euro zahlen. Wer sich doch entschließt, länger zu bleiben, muss nichts weiter tun und kann den Tag am See genießen.

Der Eintritt für das Strandbad beträgt von Montag bis Donenrstag, 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro (beides inklusive Freigetränk). Am Wochenende kostet das Baden im Strandbad dann acht Euro, beziehungsweise ermäßigt fünf Euro.

Die kommenden Tage dürfte es wieder voll werden im Strandbad. Der Wetterdienst sagt für Mittwoch Temperaturen von bis zu 40 Grad voraus.

Text: kr