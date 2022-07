Im Bereich des Mariendorfer Damms drohen in den kommenden Wochen Verkehrsbehinderungen.

Auf dem Mariendorfer Damm in Tempelhof-Schöneberg haben am Montagmorgen Kanalarbeiten begonnen. Stadteinwärts ist die Fahrbahn bis Mitte August in Höhe Markgrafenstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Im Anschluss folgen weitere Arbeiten, die bis Oktober dauern. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Text: red