Die Telekom baut ein Glasfaser-Netz für die Neubauten in der Wendenschloßstraße 292 und 294 in Berlin.

Rund 40 Haushalte profitieren ab Ende 2022 von einem schnellen Internetzugang. Dieser ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Das maximale Tempo beim Herunterladen beträgt 1 Gbit/s. Beim Hochladen sind es 200 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).

Digitalisierung vorantreiben

„Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt sind auch die Neubauten in der Wendenschloßstraße 292 und 294 in Berlin dabei“, sagt Michael Menzel, Regionalmanager der Deutschen Telekom.

Wer ein Grundstück gekauft hat oder plant dies zu tun, sollte sich frühzeitig bei der Telekom melden.

Text: red