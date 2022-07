Ryan Gosling und Chris Evans im Berliner Zoo-Palast erwartet

Berlin (dpa) – Zu einer Sondervorführung ihres neuen Films «The Gray Man» werden die US-Schauspieler Ryan Gosling und Chris Evans an diesem Montag im Berliner Zoo Palast erwartet.

Kommen sollen auch Nebendarsteller- und darstellerin Regé-Jean Page und Ana de Armas sowie die Macher des Films, Joe und Anthony Russo, wie der Streamingdienst Netflix mitteilte. Gosling spielt in dem Thriller einen CIA-Auftragskiller, der plötzlich selbst zur Zielscheibe wird. Der Film feierte am 13. Juli Weltpremiere in Los Angeles, ist seit 14. Juli im Kino und soll ab 22. Juli auch schon weltweit auf Netflix zu sehen sein.