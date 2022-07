Eine ganz neue Filiale des Lebensmitteleinzelhändlers Lidl eröffnet am 21. Juli 2022 am Markgrafendamm 25c.

Lidl entwickelt sein Filialnetz in Berlin weiter und ersetzt die ehemalige Filiale am Markgrafendamm 25c in Friedrichshain durch einen modernen Neubau. Neueste Technik und ökologische Bauweise sparen Energie und setzen Maßstäbe im nachhaltigen Filialbau. „Bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag, 21. Juli, erwarten die Kunden viele attraktive Angebote“, heißt es seitens des Unternehmens.

15 neue Arbeitsplätze

Mit der Neueröffnung entstehen 15 neue Arbeitsplätze in Berlin. Die Mitarbeiter aus den Berufsfeldern Kassierer/-in, Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Handelsfachwirt/-in freuen sich auf den Start am Standort Markgrafendamm. „Wir können es kaum erwarten, unsere Kunden in dieser schönen, neuen Filiale zu begrüßen“, bestätigt Filialleiter Christian Krämer.

Ladesäule für Elektroautos

Die neue Lidl-Filiale bietet einen Parkplatz mit 63 Stellplätzen. Auf dem Parkplatz werden darüber hinaus zwei Elektroladesäulen installiert, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 22 bzw. 60 Kilowatt laden können. Dafür bietet jede Elektroladesäule zwei DC- und einen AC-Anschlusspunkt für gleichzeitiges Laden an insgesamt bis zu sechs Ladepunkten. Die Filiale in Berlin ist der 21. Lidl-Standort mit einer Elektroladesäule in der Region.

Ohne fossile Brennstoffe

Die Filiale am Markgrafendamm kommt ohne fossile Brennstoffe aus, benötigt 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiert damit rund 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt: Die Beheizung und Kühlung der Filiale erfolgt über eine besonders effiziente Wärmepumpe.

Hochmoderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie eine gute Wärmedämmung sparen weitere Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung.

2015 wurde das nachhaltige Energiekonzept von Lidl mit dem „Energy Efficiency Award“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) für herausragende technische Leistung ausgezeichnet und ist inzwischen in über 300 Lidl-Filialen, auch am Markgrafendamm, verbaut.

Text: red