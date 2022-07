Das ruckelige Fahrvergnügen in der Schlettstadter Straße in Zehlendorf soll ab dem Jahr 2024 ein Ende haben.

Den desolaten Zustand der Schlettstadter Straße im Abschnitt zwischen der Clayallee und der Sundgauer Straße hat das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf seit langer Zeit im Blick. Bis zur Sanierung der Asphaltdeckschicht werden aber wohl noch gut zwei Jahre vergehen.

Die Fahrbahn soll im Rahmen der Baumaßnahmen der Berliner Wasserbetriebe (BWB), die ab dem Jahr 2024 ihre kompletten Anlagen in dem Bereich instandsetzen, komplett saniert werden.

Bislang nur Ausbesserungsarbeiten

„Vorher wäre eine Sanierung nicht sinnvoll, da die Fahrbahn über die Hälfte durch die BWB wieder aufgerissen wird“, so Bezirksstadtrat Urban Aykal (Grüne) in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Fraktion. Daher seien bisher nur notwendige Ausbesserungsarbeiten und Beseitigungen von Schlaglöchern mit Kaltasphalt durchgeführt worden.

Der andere Abschnitt der Schlettstadter Straße zwischen der Sundgauer Straße und der Schützallee sei in Ordnung. Es handelt sich dort um eine Betonfahrbahn. An dem desolaten Bereich der Schlettstadter Straße wurde das Gelände der alten Gärtnerei Ecke Sundgauer Straße komplett neu bebaut. „Diese Erschließung und Baumaßnahme erstreckte sich über mehrere Jahre, so dass dieser Fahrbahnabschnitt nicht saniert werden konnte.“

Text: red/nm