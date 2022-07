Auf dem Schulgelände des Barnim-Gymnasiums entsteht derzeit der berlinweit erste viergeschossige modulare Ergänzungsbau (MEB). Vor wenigen Tagen wurden die ersten Module gesetzt.

Der Bau am Barnim Gymnasium verfügt über 22 Gruppenräume, elf Teilungsräume, eine Mensa mit Ausgabeküche, drei Räume für das pädagogische Fachpersonal und fünf Foren.

Modularer Ergänzungsbau

Durch einen innen liegenden Aufzug sind alle Etagen rollstuhlgerecht zugänglich. Das neue Gebäude wird voraussichtlich im Herbst 2023 zur Nutzung übergeben, die Baukosten betragen circa elf Millionen Euro.

„Der viergeschossige modulare Ergänzungsbau für das Barnim-Gymnasium in Falkenberg ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Maßnahmen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive in Lichtenberg mit ganzer Kraft und in allen Bezirksregionen weitergeführt werden.

Wir werden damit auch nicht nachlassen, denn unser familienfreundlicher und wachsender Bezirk soll die Anzahl an Schulplätzen bekommen, die benötigt wird“, erklärt dazu Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke).

Situation entspannt sich

Das fünfzügige Barnim-Gymnasium im Lichtenberger Ortsteil Falkenberg ist aktuell mit 1.070 Schülerinnen und Schülern eines der größten Gymnasien Berlins und das größte im Bezirk.

Das Bestandsgebäude des Gymnasiums wurde 1998 errichtet und verfügt über zwei Sporthallen auf einem insgesamt circa 37.000 Quadratmeter großen Grundstück. Mit dem Ergänzungsbau werden neue Schulplätze am Standort geschaffen und die Raumsituation im Bestandsgebäude wird entlastet.

Quelle: Bezirksamt Lichtenberg