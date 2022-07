Kinderspaß für Daheimgebliebene

Das Weddinger Labyrinth Museum lädt auch in den Sommerferien weiter zum Entdecken ein.

Auch vor der eigenen Haustür kommen Kinder in diesen Sommerferien voll auf ihre Kosten. Wie wäre es mit einem Ausflug in das Labyrinth Kindermuseum? Das lädt vom 18. bis zum 24. Juli zu einem Ferienangebot ein unter dem Motto „Jede*r ist einzigartig – findet heraus, was unsere Körper alles können.“

Alles anders

Basierend auf der gleichnamigen Ausstellung „Alle anders anders – Vom Reichtum des Andersseins“ aus den Jahren 2009 und 2010 können Besucher in dieser Themenwoche herausfinden, was ihre Körper alles können – zum Beispiel beim Nicht-Gucken-Tischdecken, dem Zeig-Mal-Laden und auf dem Rolli-Parcours. Ein Workshop bringt die Prinzipien der Gebärdensprache nahe.

Text: red