Gina Lückenkemper sprintet um Finaleinzug

Nach dem Einzug in das Halbfinale in der vergangenen Nacht kämpft die für den SCC Berlin startende schnelleste Frau Deutschlands heute um den Einzug ins 100-Meter-Finale.

Die Leichtathletik-WM in Eugene geht in ihren dritten Tag. Heute Nacht um 2.33 Uhr (Ortszeit: 17.33 Uhr) startet auch Gina Lückenkemper wieder über die 100 Meter Sprint – und hofft auf den Finaleinzug.

Hoffen auf Finaleinzug

Die Wahl-Bambergerin schaffte in der vergangenen Nacht mit Platz drei in ihrem 100-Meter-Vorlauf die direkte Qualifikation fürs Halbfinale. Die EM-Zweite von 2018 lief in der ersten Runde nach einem schwachen Start 11,09 Sekunden. Gewonnen hat die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,87), die auch im Finale als Favoritin gilt.

Nicht dabei sein wird Alexandra Burghardt, die in diesem Jahr von Verletzungen und Krankheit gebeutelt, als Sechste und nach insgesamt 11,29 Sekunden ausschied.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften haben am 15. Juli begonnen und enden am 24. Juli. Austragungsort ist das US-amerikanische Stadt Eugene im Bundesstaat Oregon. Neben Lückenkemper kämpfen zahlreiche andere deutsche Athleten um Medaillen. Mit dabei sind unter anderem Gesa Krause und Konstanze Klosterhalfen, die nach einer erst kürzlich überstandenen Corona-Erkrankung auf den Start über 10.000 Meter verzichtete und sich nun ganz auf die 5.000-Meter-Wettkämpfe konzentrieren kann. Die Vorläufe starten am 20. Juli.

Text: kr