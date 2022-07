Lust auf einen Ausflug? In der Uckermark warten Erholung und Abenteuer

In diesen Landschaftsschutzgebieten ist Entspannung garantiert.

Raus aus dem Alltag, rein in die Region – aktive Erholung im eigenen Land liegt klar im Trend. Nicht zuletzt durch die vergangenen zwei Corona-Sommer hat die Nachfrage nach Urlaub in Brandenburg zugenommen.

Und auch wenn derzeit das Fernweh bei vielen Berlinern Überhand nimmt – Ausflüge und Reisen ins Umland sind weiterhin beliebt. Abschalten und entspannen fällt dabei nicht immer leicht, doch wer schon einmal mit einem Boot mitten in der Natur unterwegs war, kann bestätigen, wie schnell sich Urlaubsfeeling auf dem Wasser einstellt. Die Uckermark gehört zu den wasserreichsten Regionen Deutschlands und bietet dafür beste Bedingungen.

Viele Möglichkeiten

Mit dem Nationalpark Unteres Odertal, dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und dem Naturpark Uckermärkische Seen besitzt die Uckermark gleich drei überregional bedeutsame Schutzgebiete, die mit über 100 Kilometer Wasserwanderwegen und mehr als 50 Klarwasserseen für „Wasserratten“ alles bieten, was das Herz begehrt. Die Uckermark ist dank des engen Netzes aus Kanälen und Seen für das Wasserwandern prädestiniert und die Zeltplätze halten den Paddlern häufig auch ohne Anmeldung einen freien Platz frei. Hier sind einige Urlaubstipps von stiller Natur bis Adrenalin-Kick:

Die Tierwelt entdecken

Ob selbstorganisierter Tagesausflug auf den Lychener Seen oder eine mehrtägige Paddeltour von den Uckerseen bis ins Stettiner Haff – das Kostbarste der Uckermark, ihre einmalige Artenvielfalt, erlebt man am besten bei einer geführten Kanutour mit einem ortskundigen Guide. Nur er kennt die versteckten Spuren des Bibers und weiß, wie man zu den Schlafplätzen der Kraniche gelangt, ohne die Tiere versehentlich zu stören.

Entspannt angeln

Die Entdeckung der Langsamkeit lässt sich in der Uckermark ganz für sich allein zelebrieren. Angler kommen an den vielen kleineren Seen voll auf ihre Kosten und können sich in absoluter Stille eine leckere Mahlzeit sichern. Es wird lediglich eine Fischereiabgabemarke sowie Angelkarte des jeweiligen Gewässers benötigt.

Adrenalin pur

Auch für den besonderen Kick auf dem Wasser findet sich der passende Ort. Nur wenige Meter entfernt vom Seebad Prenzlau am Oberuckersee kann man sich im Hydrofoilen üben. Die elektrisch angetriebenen E-Foils sind Surfbretter, mit denen man windunabhängig über das Wasser gleitet bzw. schwebt – ein absolutes Vergnügen, selbst wenn man nur zuschaut.

Still übers Wasser gleiten

Die Natur vom Wasser aus entdecken, das geht auch entspannt und mit eigener Kraft auf einem der beliebten Stand-Up-Paddle, die an vielen Seen in der Uckermark vermietet werden. Die schönsten Wasserrouten, Hausbootplätze, Kanustationen und Highlights der Region finden Interessierte auf den Tourismusseiten der Uckermark.

Quelle: djd