Habeck: Büros sollen Energie sparen

Habeck hat deshalb nun Unternehmen mit Büroräumen aufgefordert, sich am Energiesparen zu beteiligen. Vor allem, dass Büros bis 23 Uhr beheizt würden, obwohl kaum oder keine Menschen mehr anwesend seien, sei fatal, sagte der Grünen-Politiker dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Man werde sich das nicht mehr leisten können, sagte Habeck.

In Betriebsferien ausschalten

In Betriebsferienzeiten könnte die Heizung zudem ganz ausgestellt werden. Auch in Berlin gibt es dort Einsparpotenzial. Seit der Pandemie sind viele Unternehmen ins Homeoffice gewechselt, die Büroräume nur noch zum Teil besetzt. „Es wäre doch fatal, Büros bis 23 Uhr zu heizen und gleichzeitig ganze Industriezweige zu zerstören“, so Habeck.

Text: red/kr