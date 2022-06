Am Flughafensee besteht weiterhin die Gefahr von Abrutschungen im Uferbereich. Badende sollten deshalb nur den ausgewiesenen Badebereich nutzen.

Das Straßen- und Grünflächenamt bittet dringend um Beachtung der Betretungsverbote am Flughafensee, um Personen nicht zu gefährden. Unter anderem werden derzeit die im FKK-Bereich unerlaubt im Landschaftsschutzgebiet errichteten baulichen Anlagen entfernt.

Nicht überall sicher

Aber auch der steile Uferbereich im östlichen Zugangsbereich für Besucher musste gesperrt werden. Schilder weisen auf die entsprechenden Gebiete hin. Durch den Fachbereich Stadtplanung des Bezirks wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur künftigen Entwicklung des Sees unter anderem eine Standsicherheitseinschätzung von Böschungsbereichen durch die CDM Smith Ingenieurgesellschaft beauftragt.

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde nur für einen Teilbereich der betrachteten Uferböschungen eine ausreichende Standsicherheit festgestellt. Für größere Bereiche, vor allem der Nord- und Ostböschungen, konnten keine ausreichende Standsicherheiten nachgewiesen werden.

Der bis in die 1970er-Jahre durch Kiesabbau entstandene See wurde offensichtlich nicht im erforderlichen Maße bergbautechnisch gesichert, um die kompletten Uferbereiche vor Rutschungen zu schützen. Nur in dem mit einem Sandstrand abgeflachten Bereich wurde eine ausreichende Standsicherheit nachgewiesen.

