Clayton bei Darts-Premier-League raus: Cullen im Finale

Berlin (dpa) – Titelverteidiger und Topfavorit Jonny Clayton ist am Finalabend der Darts-Premier-League überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden. Der 47 Jahre alte Waliser verlor am Montag in Berlin deutlich mit 4:10 gegen den Engländer Joe Cullen, der damit in seiner Debütsaison direkt ins Finale einzieht. Clayton hatte nicht nur die vergangene Premier-League-Saison für sich entschieden, sondern auch die diesjährige Hauptrunde. Cullen traf elfmal die Höchstpunktzahl von 180, seinem Rivalen Clayton gelang dies nur zweimal.

Erstmals in der Geschichte des prestigeträchtigen Wettbewerbs im Ligaformat findet das große Finale nicht auf der britischen Insel statt, sondern auf dem europäischen Festland. Im Finale, das auch am Montag ausgespielt wird, trifft Cullen entweder auf seinen Landsmann James Wade oder den Niederländer Michael van Gerwen. Der Sieger des Turniers bekommt umgerechnet rund 320.000 Euro.