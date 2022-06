BVG lädt zum großen E-Bus-Testen ein

Die BVG stellt ihre E-Busse der Zukunft am 17. und 18. Juni auf dem Betriebshof in Spandau vor. Highlight ist die Mitfahrt in einem elektrischen Doppel-Gelenkbus.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben große gelbe Busse und große Ziele. Bis Ende 2030 soll die Busflotte des Berliner Nahverkehrsunternehmens komplett auf Elektroantrieb umgestellt werden. Ende 2022 werden bereits 228 E-Busse in Berlin im Einsatz sein.

E-Busse verschiedener Hersteller getestet

Und mit dem Anfang April erhaltenen Förderbescheid vom Bundesverkehrsministerium für weitere E-Busse und die dazugehörige Ladeinfrastruktur kann es nun weitergehen. In den vergangenen Monaten haben die Berliner Verkehrsbetriebe bereits E-Busse verschiedener Hersteller im Berliner Stadtverkehr getestet.

Aktuelle Modelle testen

Der Fokus hierbei lag auf der Reichweite der elektrischen Busse. Doch wie fühlt sich eine Fahrt im E-Bus der Zukunft an? Wie sehen die aktuellen Modelle aus? Wie und wo werden die Busse geladen? Und welche Unterschiede gibt es eigentlich? Das sind Fragen, die sich viele Berliner vielleicht schon mal gestellt haben.

Daher lädt die BVG alle Interessierten nach Spandau auf den BVG-Betriebshof zum großen E-Bus-Testen ein. Am 17. und 18. Juni (Freitag 12 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr) können verschiedene E-Bus-Modelle auf dem Betriebshof (Adresse: Am Omnibushof 1) besichtigt werden.

Ein besonderes Highlight wird die Probefahrt mit dem elektrischen Doppel-Gelenkbus sein.

Text: red