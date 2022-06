Veranstalter hoffen auf 70.000 Besucher bei Landpartie

Potsdam (dpa/bb) – Die Organisatoren der 27. Brandenburger Landpartie hoffen am Wochenende auf bis zu 70.000 Besucher. Wie der Verband Pro Agro mitteilte, hatte die Agrarveranstaltung vor der Pandemie um die 100.000 Besucher. «In diesem Jahr gehen wir von 60.000 bis 70.000 aus», sagte Fachbereichsleiter Dennis Kummer. Die Landpartie präsentiert jedes Jahr regionale Lebensmittel, Einblicke in die Arbeit der Landwirtschaft und Ausbildungsmöglichkeiten in Agrarbetrieben.

2020 fiel die Landpartie wegen der Pandemie aus. 2021 fand sie eingeschränkt mit rund 35 000 Besuchern statt. Insgesamt sind laut Veranstalter 143 Agrarbetriebe aus allen Landkreisen dabei. In den Jahren vor der Pandemie waren es laut Verband über 200.

Am Samstagvormittag will Umweltminister Axel Vogel die Landpartie bei Hemme Milch im Angermünder Ortsteil Schmargendorf eröffnen. Ministerpräsident Dietmar Woidke wird am Samstagnachmittag auf dem Jugendhof Brandenburg in Nauen erwartet, der sein 30-jähriges Bestehen feiert.