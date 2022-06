Weltranglisten-Erste Swiatek wegen Verletzung nicht dabei

Berlin (dpa) – Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen hat ihre Teilnahme beim Tennisturnier in Berlin abgesagt. Eine Schulterverletzung verhindere einen Start bei der Rasenveranstaltung, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Die derzeit überragende Swiatek hatte sich zuletzt den Titel bei den French Open in Paris gesichert und im Finale ihr 35. Spiel in Serie gewonnen. Das WTA-Turnier vom 13. bis 19. Juni in Berlin in der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon ist mit 757.000 US-Dollar (709.000 Euro) dotiert.